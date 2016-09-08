В Україні можуть скасувати обов'язкове використання печаток для бізнесу

Верховна Рада ухвалила у першому читанні депутатський законопроект, який удосконалює державне регулювання використання печаток і скасовує обов'язкове використання печаток у господарській діяльності.

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За ухвалення відповідного законопроекту №4194 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями» за основу проголосували 235 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як йдеться у пояснювальній записці, цей документ вилучає із українського законодавства норму про обов'язкове використання печаток, виключає можливість визнання угоди недійсною у зв'язку з відсутністю відбитка печатки.

Крім того, упроваджується адміністративна відповідальність за вимогу державним органом або органом місцевого самоврядування наявності відбитка печатки на офіційному документі.

Водночас, як зазначив депутат Максим Курячий, даний законопроект несе низку ризиків.

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«Я вважаю, що ухвалення цього закону – ведмежа послуга нашому бізнесу. Це не дерегуляція, це тільки дає можливість для зловживань», - сказав він.

У свою чергу, народний депутат Віктор Пинзеник вважає, що використання печаток – це архаїчний рудимент старої політичної системи, від якого потрібно відмовитися.

«Яку функцію виконує печатка? Що вона гарантує? Хто не знає, що завтра можна виготовити будь-яку печатку? Тому існування такого інструменту не потрібно. Це маленький крок для спрощення існування підприємців», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про удосконалення регулювання використання печаток є одним із тих документів, які, на думку голови Дерегуляційного офісу Олексія Гончарука, необхідно ухвалити в парламенті для того, щоб Україна могла у 2016 році потрапити до ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business.