Мінфін хоче ввести податкові канікули на 5 років для новостворених підприємств

Міністерство фінансів України пропонує встановити податкові канікули для новостворених підприємств на 5 років.

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Згідно з повідомленням на сайті міністерства, відповідна ініціатива міститься у робочій версії пакету змін до Податкового кодексу, яку міністр фінансів Олександр Данилюк представив на засіданні Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради у середу.

За ініціативою Мінфіну новостворені підприємства отримають вибір, за якою системою краще працювати – спільною за умови канікул або за спрощеною зі сплатою єдиного податку.

Крім того, міністерство ініціює можливість прискореної амортизації (можливість повністю окупити нові основні засоби за 4 роки), звільнення від оподаткування податком на прибуток суб'єктів малого підприємництва, які відповідають певним критеріям.

Згідно з повідомленням, метою змін у застосуванні податку на прибуток є розвиток суб'єктів малого бізнесу через реінвестування коштів, звільнених від оподаткування, надання можливості створення власного бізнесу, залучення інвестицій, забезпечення повної окупності нових основних засобів.

Як повідомляв УНІАН, проведення податкової реформи є одним із пріоритетів роботи уряду і частиною зобов'язань нашої країни перед ключовими кредиторами, включаючи Міжнародний валютний фонд.

Мінфін у рамках підготовки реформи представив на обговорення громадськості свої пропозиції щодо змін Податкового кодексу, які включають зміну податкових ставок, а також передачу функцій управління базами даних безпосередньо Мінфіну і скорочення функцій Державної фіскальної служби як органу, який курирує роботу податкової та митної служб, переважно до сервісної складової.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав провести в Україні глибоку податкову реформу і потім накласти мораторій на будь-які зміни у податковій системі та податковому законодавстві на 3-5 років.