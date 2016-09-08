Гривня зміцнилася ще на 4 копійки – до 26,66 за долар

У четвер, 8 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,61/26,66 грн/дол.

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Як УНІАН повідомив дилер комерційного банку, завдяки нетрадиційно ранньому оголошенню аукціону Національного банку, який поширив відповідне повідомлення ще до відкриття торгів, гривня порівняно з відкриттям торгів зміцнилася на 4 копійки.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 29,9950/30,0510 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4160/0,4170 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,6128 грн/дол., на цю годину було укладено 55 угод на суму 18,70 млн дол.