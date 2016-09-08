Глава Мінфіну РФ зробить заяви напередодні засідання Ради директорів МВФ по Україні

Міністр фінансів Російської Федерації Антон Сілуанов зробить заяви напередодні засідання Ради директорів МВФ з питання виділення Україні чергового кредитного траншу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Вона нагадала, що 14 вересня у Вашингтоні Рада директорів МВФ планує обговорити хід реалізації програми розширення кредитування для України і виділення третього траншу в розмірі 1 мільярд доларів.

За її словами, також планується обговорити виконання Україною своїх зобов'язань з урегулювання заборгованості перед офіційними і комерційними кредиторами.

"Сілуанов планує на початку наступного тижня дати офіційний брифінг з цього питання напередодні майбутнього обговорення в Раді директорів МВФ. Можна вважати анонсом і запрошенням", - сказала Захарова.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Міжнародний валютний фонд вкотре закликав Київ і Москву знайти компроміс у питанні боргу екс-президента України Віктора Януковича в розмірі 3 мільярда доларів, який був визнаний державним, але потрапив під дію мораторію на боргові виплати.

Читайте такожУ Кабміні кажуть, що повністю виконали "домашнє завдання" для отримання траншу МВФ

Довідка УНІАН. Борг екс-президента Януковича був оформлений у грудні 2013 року у вигляді випуску євробондів на 3 млрд дол. з погашенням у грудні 2015 року. У березні 2015 року Україна почала процес реструктуризації частини боргу, включивши російський борг у периметр боргової операції. Умови реструктуризації були схвалені МВФ. У листопаді 2015 року Україна завершила процес реструктуризації, випустивши нові державні облігації та деривативи. Росія відмовилася від обміну паперів, вимагаючи кращих умов боргової операції ніж ті, що були надані іншим кредиторам.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції Кабінет міністрів України у грудні минулого року ввів мораторій на виплату за "російським" бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді. Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій був встановлений як безстроковий.

Водночас, у грудні 2015 року МВФ визнав російський борг державним для України, але одночасно пом'якшив свою політику кредитування країн з неоплаченими державним боргом.

У лютому 2016 року Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України, вимагаючи сплати боргу. За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років. Втім, експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для моментальної сплати боргу, при цьому Україна не відчуватиме проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.