Вкладникам "Фідобанка" обіцяють відновити виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє відновити виплати гарантованого відшкодування вкладникам ліквідованого "Фідобанка", які проводилися до 2 вересня включно, після технологічної перерви.

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Як повідомляється на сайті Фонду, в зв'язку з тим, що виплати будуть продовжені на підставі загального реєстру вкладників, надсилати індивідуальні звернення до Фонду не потрібно.

Також повідомляється, що інформація про точну дату відновлення виплат і переліку банків-агентів буде оприлюднено на сайті Фонду додатково.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в "Фідобанк" 20 травня. З 20 липня фонд почав процедуру ліквідації банку.

"Фідобанк" (раніше - банк "Ажіо", "СЕБ Банк", м. Київ) працює на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належать Олександру Адарічу.