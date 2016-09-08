Відновлення співпраці з МВФ стабілізує гривню – НБУ

Національний банк України вітає внесення питання співробітництва України з Міжнародним валютним фондом до порядку денного засідання Ради директорів Фонду 14 вересня, оскільки відновлення співробітництва з МВФ поліпшить макрофінансову стабільність в Україні й підтримає тенденцію до зниження волатильності курсу гривні.

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«Програма розширеного фінансування МВФ є відображенням загального бачення реформ українськими державними відомствами і міжнародною організацією і ми, як центробанк, зробили все, щоб наблизити успішне завершення її другого перегляду, - йдеться у коментарі заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, розміщеному на сайті НБУ. - Продовження співробітництва з МВФ є не лише джерелом збільшення міжнародних резервів країни, а, насамперед, запорукою проведення реформ, без яких українська економіка не зможе стати на шлях повернення до стійкого економічного зростання».

Також він нагадав, що схвалення Радою директорів МВФ другого перегляду програми відкриє для України доступ до фінансування від інших міжнародних донорів і приватних - іноземних та вітчизняних інвесторів. За оцінками НБУ, надходження коштів від них сприятливо позначиться на платіжному балансі і стимулюватиме прискорення економічного зростання. Разом з тим, позитивне рішення Фонду усуне психологічний тиск на валютний ринок і підтримає тенденцію до зниження волатильності курсу гривні, перші ознаки якого спостерігаються протягом останніх днів.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд поновив розклад засідань Ради директорів Фонду і вніс питання співробітництва з Україною. Як повідомляється на сайті Фонду, засідання щодо України відбудеться 14 вересня.

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Як очікується, обговорення виконання Україною програм співробітництва дасть змогу Раді директорів ухвалити рішення про виділення нашій країні чергового - третього за рахунком за програмою ЕFF - кредитного траншу. Обсяг виділених коштів є предметом обговорення.

За всю історію відносин з МВФ Україна мала кілька програм співробітництва з Фондом, проте більшість з них зупинялися на етапі отримання другого кредитного траншу.

Поточну програму було прийнято в березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. У 2015 році Україна отримала два транші загальним обсягом 6,7 млрд дол. і очікувала отримати третій у розмірі 1,7 млрд дол., проте через політичні події осені 2015 року і зими 2016 року, які привели до зміни уряду, доля третього кредитного траншу і виконання всієї програми співробітництва в цілому опинилися під загрозою зриву.

Відносини з Фондом активізувалися в травні-червні поточного року. В Києві розраховували, що рішення щодо третього кредитного траншу для України Рада директорів МВФ ухвалить вже в липні, проте цього не сталося.

Українське питання залишалося невирішеним аж до кінця серпня через традиційні канікули у МВФ. На початку вересня глава Департаменту зовнішніх зв'язків Джеррі Райс повідомив, що Україна залишається на порядку денному роботи Фонду і рішення за програмою співробітництва буде прийнято у другій половині вересня.

Увечері 7 вересня президент України Петро Порошенко повідомив, що мав розмову з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, після якої Рада директорів Фонду визначила дату засідання щодо України.