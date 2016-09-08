Співробітники прокуратур масово використовують фіктивні справи для вилучення грошей у підприємців – адвокати

Співробітники обласних і районних прокуратур по всій країні масово використовують фіктивні кримінальні провадження для вилучення грошей у підприємців і не повертають їх всупереч рішенням судів всіх інстанцій.

Про це на прес-конференції в УНІАН розповіли адвокати, чиї клієнти зіткнулися з проблемою перевищення службових повноважень працівниками прокуратури.

"Проблема загальна, а схема одна: вони вилучають будь-яке майно, їм достатньо визнати його речовим доказом і таким чином сказати, що тепер це не тимчасово вилучене майно. Дуже просто і вигідно. І хоча суди їм пояснюють, що це не так, вони все одно не повертають вилучене", - сказав адвокат з Черкас Олег Плаз.

Він розповів, що у його клієнта, дрібного підприємця Олександра Головатенко, в квітні поточного року під час обшуку його будинку вилучили грошові кошти. За словами Плаза, справа, в ході якого був проведений обшук, відкрито прокуратурою проти працівників Державної фіскальної служби в Черкаській області. Однак, підкреслив адвокат, яким чином підприємець пов'язаний зі справою проти фіскальної служби і чому саме в нього треба вилучати грошові кошти, ніхто не пояснив.

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Також, за словами адвоката, прокуратура порушила всі встановлені законом строки для накладення арешту на вилучене майно і, згідно закону, повинен його повернути, проте відмовляється це робити під різними надуманими приводами. Правозахисник звернувся до суду, виграв справу, а згодом і подану прокуратурою апеляцію. Але, незважаючи на припис суду про те, що слідчий прокуратури повинен повернути вилучені кошти, цього досі не сталося.

Сам Головатенко під час прес-конференції повідомив, що йому надходили пропозиції від якихось осіб повернути зазначені кошти за певний відсоток.

"Після того, як у мене вилучили кошти, за деякий час до мене звернулися люди, які запропонували за значний відсоток повернути мені гроші. Я відмовився, оскільки це незаконно і я не розумію, за що я маю платити якісь гроші", - сказав Головатенко.

Також підприємець зазначив, що без вилучених грошей він не може продовжувати займатися бізнесом, оскільки ці гроші використовувалися як обігові кошти.

Адвокат адвокатського об'єднання "Клочков і партнери" Іван Староста, також присутній на прес-конференції, повідомив, що його клієнт, київський підприємець, зіткнувся з аналогічною ситуацією.

"У приміщенні банку, де мій клієнт зберігав гроші в комірці, був проведений обшук в рамках розслідування кримінальної справи з приводу вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами. Незважаючи на те, що мій клієнт сам запропонував відкрити сейф своїм ключем і бути присутнім при обшуку, йому категорично відмовили", - розповів Староста.

За словами адвоката, в банківській комірці бізнесмен зберігав кілька десятків тисяч доларів, проте в описі при вилученні фігурувала менша сума, ніж була насправді. Адвокат розповів, що обшук був проведений в лютому поточного року. Арешт на гроші потерпілого наклав одіозний суддя Чаус, якого на початку серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило в отриманні хабара в розмірі 150 тис. дол. і який втік від слідства в Крим.

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За словами Старости, з часу обшуку він виграв кілька судових справ, результатом яких завжди було розпорядження слідчого прокуратури повернути гроші. Проте ці факти, як і скарги в прокуратуру міста Києва та Генпрокуратури, не дали результату. Точно так само не мали ефекту звернення в НАБУ.

"У зоні ризику в подібній ситуації, коли проводяться обшуки та вилучаються кошти, може виявитися хто завгодно. Підвищений ризик існує для підприємців, це пояснюється тим, що в них так чи інакше є більше коштів, ніж у звичайного громадянина. Як правило, з таким стикається дрібний і середній бізнес", - сказав Староста.

Варто відзначити, що в УНІАН вже неодноразово надходили звернення від людей, які опинилися в подібній ситуації. Для прийому скарг від громадян України та підготовки матеріалів редакція УНІАН створила спеціальний поштовий ящик reket.prokuratura@gmail.com.

Як повідомляв УНІАН, Україна посіла 130-е місце серед 168 країн світу за Індексом сприйняття корупції за 2015 рік, який щорічно формують фахівці глобальної антикорупційної неурядової організації Transparency International.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд та інші закордонні партнери вказують на високий рівень корупції і недостатню боротьбу з нею як одну з основних проблем у розвитку країни.

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У кінці серпня 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність посилення боротьби з корупцією. За словами прем'єра, корупція і хабарництво "створюють величезну загрозу для нашої державності".

29 серпня поточного року співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України викрили у хабарництві трьох співробітників прокуратури Київської області. За інформацією відомства, прокурори, діючи у змові, зажадали від представника комерційної структури 30 тис. дол. за зняття арешту з рахунків підприємства. Бізнесмен підозрювався в ухиленні від сплати податків. Співробітники спецслужби затримали трьох фігурантів справи в робочих кабінетах після отримання першої частини хабара в розмірі 15 тис. дол.

Генеральним прокурором України є Юрій Луценко, який 12 травня 2016 року змінив на цій посаді Віктора Шокіна.