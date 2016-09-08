В Україні третій місяць поспіль було зафіксовано дефляцію

В Україні в серпні порівняно з липнем зафіксовано дефляцію (зниження споживчих цін) на 0,3%, при цьому зниження споживчих цін у співвідношенні місяць до місяця зафіксовано третій місяць поспіль.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до серпня 2015 року, інфляція в серпні 2016 року прискорилася до 8,4% після 7,9%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-серпні споживчі ціни в Україні зросли на 4,5%.

Згідно з наведеними даними, в серпні в Україні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали послуги каналізації – на 10,3%, а також водопостачання – на 8,7%, алкогольні напої та тютюнові вироби – на 2,4%.

У річному вираженні найбільше подорожчали гаряча вода та опалення – на 77,2%, електроенергія – на 56,4%, водопостачання – на 27,9%.

Найбільше зниження цін у серпні до липня зафіксовано на овочі – 10,6%, фрукти – 5,1%, взуття – 4,5%.

У річному вираженні найбільше подешевшали яйця – на 12,7%, овочі – на 12,4%, природний газ – на 4,3%.

Держстат зазначив, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в липні порівняно з червнем зафіксована дефляція на 0,1% після дефляції в 0,2% у червні порівняно з травнем.

У річному вираженні, до липня 2015 року, інфляція в липні 2016 року прискорилася до 7,9%.

У січні-липні споживчі ціни в Україні зросли на 4,8%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд – до 15,1%, Світовий банк – до 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція поточного року сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 гривні за долар.