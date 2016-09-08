Антимонопольний комітет дозволив "Альфа-Банку" купити "Укрсоцбанк": операція завершиться до кінця року

Антимонопольний комітет України завершив розгляд справи про концентрацію з участю холдингової компанії ABH Holdings SA, що володіє "Альфа-Банком", у зв'язку з купівлею цим холдингом 100% акцій "Укрсоцбанку" в італійської банківської групи UniCredit.

"Рішенням комітету від 8 вересня 2016 року № 413-р надано дозвіл компанії ABH Holdings SA (Люксембург) на придбання акцій "Укрсоцбанку" (Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - повідомляється на сайті комітету.

За інформацією АМКУ, в ході розгляду справи проведено всебічне детальне дослідження впливу зазначеної концентрації на товарні ринки України, після чого направлені запити експертам банківської сфери та відповідних державних органів, зокрема, Національного банку України, Незалежній асоціації банків України та Європейської Бізнес Асоціації.

При розгляді справи комітет встановив, що сукупна частка учасників концентрації за підсумками 2014-2015 років та першого кварталу 2016 року в загальному обсязі активів банківської системи України становить 7%, а сукупна частка учасників концентрації на кожному з сегментів ринку банківських послуг не перевищує 24%.

При цьому, як відзначили в АМКУ, український ринок банківських послуг є висококонкурентним, а більшість опитаних експертів не побачили негативних наслідків здійснення цієї концентрації.

Читайте також"Укрсоцбанк" об'єднають із "Альфа-Банком"

Як повідомляв УНІАН, холдингова компанія ABH Holdings S. A. в січні цього підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 100% акцій "Укрсоцбанку". Закриття угоди очікується в цьому році.

Холдингова компанія ABH Holdings S. A. в Україні володіє дочірнім банком "Альфа-Банк", одним з найбільших банків України за обсягом активів.

UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, "Унікредит Банку" і "Укрсоцбанку". У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, і об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank.