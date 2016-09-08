Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню: 26,63 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2663,7804 (8 вересня – 2672,4306)

100 EUR – 3009,0063 (8 вересня – 3003,0103)

10 RUR – 4,1639 (8 вересня – 4,1510)

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Як повідомляв УНІАН, 8 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,60/26,65 гривні/долар.

Таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта зміцнилася по відношенню до долара США на 5 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,0690/30,1220 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4160/0,4180 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,6378 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 599 угод на суму 453,18 мільйона доларів.