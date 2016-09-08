Базова дефляція в Україні в серпні склала 0,3%

Базова дефляція (негативний базовий індекс споживчих цін) в Україні в серпні 2016 року порівняно з попереднім місяцем сповільнилася до 0,3% після 0,4% в липні.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до серпня 2015 року, базова інфляція в серпні 2016 року сповільнилася до 7,4% після 7,9%, зафіксованих місяцем раніше.

До грудня 2015 року базова інфляція в серпні склала 2,3%, за січень-серпень порівняно з аналогічним періодом попереднього року – 13,6%.

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Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, базова дефляція (негативний базовий індекс споживчих цін) в Україні в липні 2016 року порівняно з попереднім місяцем прискорилася до 0,4% після 0,1% у червні.

У річному вираженні, до липня 2015 року, базова інфляція в липні 2016 року сповільнилася до 7,9% з 8,3%, зафіксованих місяцем раніше. До грудня 2015 року базова інфляція у липні склала 2,6%, за січень-липень порівняно з аналогічним періодом попереднього року – 14,6%.