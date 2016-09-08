Кабмін внесе в Раду чесний бюджет, з реальними доходами та чітким розподілом витрат - Гройсман

Кабінет міністрів України має намір виконати вимоги Бюджетного кодексу і внести у вересні у Верховну Раду проект державного бюджету на 2017 рік, який буде чесним, якісним, з реальними доходами і чітким розподілом витрат.

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в четвер на засіданні уряду.

Він нагадав, що пріоритети бюджету на майбутній рік вже визначені. У їх числі - оборона, безпека, розвиток інфраструктури, підтримка машинобудування, захист аграріїв і сфери освіти.

"Ми повинні у вересні внести до парламенту чесний бюджет. Це реальні доходи та відкритий розподіл коштів. Ми зробили пріоритети: це оборона і безпека, підтримка економічного зростання, підтримка аграріїв, продовження децентралізації, активна енергоефективність. Ми повинні підтримати машинобудування і один з головних пріоритетів - освіта", - сказав Гройсман.

Раніше в уряді зазначили, що проект державного бюджету України на 2017 рік уряд закладає нові принципи економічної політики, які мають залишатися незмінними протягом 5 років. У червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП 2017 року на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу - 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 гривні за долар.

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Наприкінці серпня прем'єр-міністр Гройсман назвав пріоритети бюджетного фінансування, в числі яких забезпечення армії і безпеки в умовах триваючої військової агресії путінської Росії обсягом не менше 5% ВВП, розвиток інфраструктури і запуск Дорожнього фонду, бюджет якого сформують кошти міжнародних фінансових організацій і близько 14 мільярдів гривень від держави, запуск Фонду енергоефективності, підтримка малих фермерських господарств в обсязі 5,5 миллиарда гривень, розвиток торговельних місій за кордоном для просування українського експорту, а також широка приватизація, що передбачає продаж пакетів акцій більше 300 об'єктів, включаючи такі виробничі гіганти, як "Турбоатом", "Електроважмаш", Державна продовольчо-зернова корпорація, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, Запорізький титано-магнієвий комбінат.