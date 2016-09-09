Засідання Лондонського суду щодо "боргу Януковича" призначено на січень - Мінфін РФ

Про це сказав ТАСС заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак.

"Суд призначено на 17-20 січня. Три дні суд буде йти", - сказав заступник міністра, відповідаючи на питання, на якій стадії знаходиться процес розгляду позову.

Як повідомляв УНІАН, борг екс-президента Януковича був оформлений у грудні 2013 року у вигляді випуску євробондів на 3 млрд дол. із погашенням у грудні 2015 року. У березні 2015 року Україна почала процес реструктуризації частини боргу, включивши російський борг до периметру боргової операції. Умови реструктуризації були схвалені МВФ. У листопаді 2015 року Україна завершила процес реструктуризації, випустивши нові державні облігації та деривативи. Росія відмовилася від обміну паперів, вимагаючи кращих умов боргової операції, що були надані іншим кредиторам.

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У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року ввів мораторій на виплату за «російськими» бондами й доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді. Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій був встановлений як безстроковий.

Водночас, у грудні 2015 року МВФ визнав російський борг державним для України, але одночасно пом'якшив свою політику кредитування країн із неоплаченими державним боргом.

У лютому 2016 року Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України, вимагаючи виплати боргу. За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, судовий розгляд із Росією буде складним і займе кілька років. Разом із тим, експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для моментальної виплати боргу, при цьому Україна не відчуватиме проблем із отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.