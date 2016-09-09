Британці подали колективний позов до MasterCard на суму 14 мільярдів фунтів

Приводом для колективного позову стали занадто високі комісії по транскордонних операціях всередині Євросоюзу, які Master Card стягувала протягом 15 років, пише РБК з посиланням на MarketWatch. Цей позов — найбільший в історії британської юриспруденції.

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У 2014 році Європейський суд правосуддя [вища інстанція Суду Європейського союзу, вирішення якого не можуть бути оскаржені], що базується в Люксембурзі, підтримав рішення Єврокомісії про те, що розмір міжбанківських комісій, який діяв з 1992-го по 2008 рік, було встановлено порушення антимонопольного законодавства ЄС. В результаті ціни на всі покупки за картками MasterCard виявилися штучно завищені.

Кожен раз, коли споживач здійснює покупку по карті, банк зараховує комісію на рахунок банку ритейлера. Як постановила Єврокомісія, «платіжні системи, дозволивши банкам стягувати більш високі комісії, таким чином дали їм стимул випускати свої карти, ніж карти конкурентів», пояснює MarketWatch.

Ритейлери несли серйозні витрати у зв'язку з міжбанківськими комісіями, які здійснюются MasterCard, які потім перекладали на споживачів, закладаючи в ціну товарів і послуг. £14 млрд — приблизна оцінка збитку, проведена представником інтересів позивача, компанією Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan LLP, на основі публічно доступної інформації про онлайн-покупки, здійснені приблизно 40 млн британських споживачів більш ніж за 15 років.

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Колективний позов до MasterCard — другий з моменту прийняття в 2015 році нового закону про захист прав споживачів, що дозволяє стягувати збитки з компанії від імені всіх споживачів. Якщо позов буде задоволено, вони автоматично зможуть розраховувати на відшкодування, якщо самі не відмовляться від нього.

Як зазначає MarketWatch, прес-секретар MasterCard заявив, що компанія не згодна з позовом і має намір відстоювати свої права.

Як повідомляв УНІАН, найбільша американська мережа підприємств торгівлі господарськими товарами Home Depot подала позов до суду проти платіжних систем Visa і MasterCard. Home Depot звинувачує платіжні системи в корпоративній змові з метою не допустити впровадження банківських дебетових і кредитних карт з мікрочіпом, а також в порушенні антимонопольного законодавства США.