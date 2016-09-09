У Росії пропонують скоротити витрати на оборону

Россійським міністерствам і відомствам доведеться скорочувати витрати порівняно з 2016 року, щоб укластися у заявлений розмір заморожених витрат – 15,787 трильйона рублів (246,7 мільярда доларів) в 2017-2019 роках, повідомляють Ведомости з посиланням на трьох російських чиновників.

"Бюджетні розрахунки на 2017-2019 роках зроблені виходячи з базового варіанту оновленого прогнозу Мінекономрозвитку, в якому ціна нафти залишається на рівні 40 доларів/барель всі три роки. Доходи бюджету будуть скорочуватися протягом всіх трьох років до 20-річного мінімуму – 13,3% ВВП. 2017 року Мінфін планує зібрати 12,3 трильйона рублів (192,2 мільярда доларів). Прогнозується, що далі вони будуть збільшуватися на 300-400 мільярдів рублів (4,7 - 6,2 мільярда доларів) на рік", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що альтернатива скорочення витрат на армію – підвищувати податки, сперечається чиновник фінансово-економічного блоку. Поки запропоновані російським Мінфіном варіанти збільшення доходів за рахунок підвищення податків з 2018 року уряд РФ відкидає.

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"Так звані незахищені видатки можна скоротити ще на 5% 2017 року, зазначав у липні міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, але "мова йде про точкових рішеннях". Скорочення на 5% тоді було нерівномірним, вказував федеральний чиновник: за чотирма програмами витрати зростали, а по решті знижувалися на 30 або 40%. Наприклад, фінансування держпрограми соціально-економічного розвитку Далекого Сходу і Байкальського регіону пропонувалося скоротити відразу в 20 разів на трирічну", - підкреслює видання.

Як повідомляв УНІАН, Росія витратить залишок Резервного фонду в 2017 році і почне витрачати Фонд національного добробуту (ФНБ), який за три роки скоротиться майже на 27,4 мільярда доларів, одночасно в чотири рази збільшивши запозичення на внутрішньому ринку, щоб звести кінці з кінцями.