З 1 грудня в Україні зарплати та пенсії підвищуються на 10% - Гройсман

В Україні з 1 грудня поточного року, як і прописано в законі про державний бюджет на 2016 року, будуть на 10% підвищено соціальні стандарти - а саме, заробітні плати і пенсії.

Про це в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"З 1 грудня на 10% зросте пенсія та зарплата. Ми вважаємо, що цього недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб кардинально збільшувати доходи українців, в тому числі стимулюючи внутрішній попит", - зазначив Гройсман.

Раніше Гройсман заявляв, що Кабінет міністрів розробить непопулістський механізм підвищення заробітних плат і пенсій, який відповідає можливостям економіки.

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За його словами, уряд має намір реформувати систему оплати праці таким чином, щоб кожен український громадянин отримував гідну заробітну плату. Також прем'єр заявляв, що уряд має намір забезпечити зростання пенсій. За словами Гройсмана, праця українців є недооціненою.

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум для працездатного населення в Україні з 1 травня збільшилися до 1 тис. 450 грн (з 1 378 тис. грн), мінімальна пенсія становила 1 тис. 130 грн., як було передбачено у законі про державний бюджет на 2016 рік. В цілому соціальні стандарти зросли на 6%.