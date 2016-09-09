Гривня ослабла до долара на 5 копійок

У п'ятницю, 9 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,65/26,70 гривні/долар.

У п'ятницю, 9 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,65/26,70 гривні/долар.

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Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,0350/30,0880 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4140/0,4160 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,6674 гривні/долар, станом на цю годину укладено 152 угоди на суму 77,66 мільйона доларів.