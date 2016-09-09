Мінфін очікує отримати $1 мільярда кредитних гарантій США до кінця місяця

Україна виконала всі зобов'язання для отримання 1 мільярда доларів кредитних гарантій від уряду США і очікує, що ці кошти надійдуть до кінця місяця.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства фінансів у соцмережі Facebook з посиланням на заяву міністра фінансів України Олександра Данилюка в ході відкриття конференції щодо залучення іноземних інвестицій в нашу країну Ukraine Investor Day, організованою Dragon Capital у Лондоні.

Як наголошується в повідомленні, на захід приїхали десятки інвесторів зі всього світу, щоб обговорити можливості інвестування в цінні папери та економіку України.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України 3 червня підписав угоду з урядом США про надання нашій країні кредитних гарантій обсягом 1 мільярд доларів в рамках домовленостей між вищим керівництвом обох країн.

Угода покликана підтримати програми економічних реформ в Україні, яку підтримує МВФ, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та іншими членами міжнародного співтовариства, а також забезпечити подальший доступ України до ринків капіталу.

Кошти в розмірі 1 мільярд доларів, які будуть залучені в результаті випуску облігацій під кредитні гарантії США, надійдуть у загальний фонд державного бюджету і будуть використані на соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення, в тому числі в результаті підвищення тарифів на газ.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд поновив розклад засідань Ради директорів, згідно з яким засідання по Україні відбудеться 14 вересня. Поточна програма з МВФ була прийнята в березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. У 2015 році Україна отримала два транші загальним обсягом 6,7 млрд дол. і очікувала отримати третій у розмірі 1,7 млрд дол., проте в силу політичних подій осені 2015 року та зими 2016 року, призвели до зміни уряду, доля третього кредитного траншу і виконання всієї програми співробітництва в цілому опинилися під загрозою зриву.

Надання Україні фінгарантій від уряду США в обсязі 1 млрд дол. є частиною дво - і багатосторонньої економічної підтримки України, що включає чотирирічну програму Міжнародного валютного фонду, і відображає підтримку економічних реформ українського уряду. Угода покликана підтримати програми економічних реформ в Україні, які підтримуються МВФ, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та іншими членами міжнародного співтовариства, а також забезпечити подальший доступ України до ринків капіталу.

Фінансові гарантії дозволять Україні випустити євробонди і залучити кошти в загальний фонд державного бюджету. Вони будуть використані на соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення.