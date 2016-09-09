Соцвиплати переселенцям повинні бути відокремлені від реєстрації - доповідач ООН

Спеціальний доповідач ООН з прав людини та внутрішньо переміщених осіб Чалока Бейяні заявляє, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні повинні мати можливість отримувати свої пенсії та соціальні виплати незалежно від їх місцезнаходження в країні.

Читайте такожБлизько 70% переселенців з Донбасу та Криму знімають житло і скаржаться на його високу вартість - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це Беяні сказав на прес-конференції.

"Найбільшою проблемою є те, що для виплат пенсії і соціальних виплат потрібна реєстрація внутрішньо переміщених осіб. Виплата пенсій та соцвиплат має бути відокремлена від реєстрації", - сказав Беяні.

За його словами, прив'язка виплати пенсій та соцвиплат до реєстрації ВПО створює складнощі із верифікацією місцепроживання переселенців і призводить до призупинення зазначених виплат.

Беяні зазначив, що з такою проблемою стикнулися 500-600 тисяч внутрішньо переміщених осіб на сході України. За його думкою, цю ситуацію необхідно вирішити якнайшвидше.

Також Беяні зазначив, що система реєстрації разом із призупиненням соцвиплат призводять до повторного вимушеного переміщення, масової міграції, спонтанних повернень до небезпечних місць, які необхідно попередити.

За словами Беяні, колишня система реєстрацій визначеного місця проживання, відома як "прописка", виявилася неефективною у ситуації внутрішнього переміщення через прив'язку до неї соціальних виплат. Він зазначив, що хоча прописка і була скасована згідно з законом, вона ще має бути скасована на практиці.

Беяні також зазначив, що на підконтрольній уряду території влада має забезпечити право на свободу пересування та право на вибір місця проживання. Водночас так зване "керівництво" непідконтрольної уряду території, що знаходиться під управлінням озброєних угрупувань, так само зобов'язане забезпечити зазначені права.

Беяні також наголосив, що сторони повинні забезпечити безпеку як на місцевому, так і на національному рівні. Він також зазначив, що особисто відвідав пункти пропуску і побачив, що існує проблема із свободою пересування.

"У кількох доступних для перетину контрольно-пропускних пунктах люди вишикуються у довжилезні черги на кілька годин, піддаючи ризику своє життя. Крім того, немає ніяких особливих умов для осіб похилого віку, дітей, вагітних жінок та осіб з особливими потребами. З наближенням зими ситуація буде тільки погіршуватися”, - зазначив Бейяні.

*** За даними Міністерства соціальної політики України, станом на 5 вересня 2016 року взято на облік 1 709 083 переселенці або 1 384 889 сімей з Донбасу і Криму.