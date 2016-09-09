ДФС з початку року відкрила 378 кримінальних справ щодо своїх співробітників

У січні-серпні управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби відкрило 378 кримінальних проваджень щодо співробітників служби, з яких 69 проваджень за фактами хабарництва, повідомляється на сайті ГФС.

Згідно з повідомленням, зокрема, в серпні відкрито 27 справ, 4 з яких стосуються хабарництва.

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"Робота з ідентифікації посадовців-корупціонерів, яку ми активізували цього року, дає результати. Зараз ми швидко виявляємо хабарників і відразу ж звертаємося до СБУ і прокуратури, які проводять досудове слідство за наданими фактами", - цитуються в повідомленні слова глави ДФС Романа Насірова.

Як повідомляв УНІАН, за ініціативою служби внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби в січні-лютому було відкрито 241 кримінальне провадження за фактом вчинення посадовими особами ДФС злочинів у сфері службової діяльності.