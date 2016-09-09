Мінфін РФ попередив про вичерпання Резервного фонду в 2017 році

Резервний фонд буде вичерпано в наступному році, повідомляє Прайм з посиланням на заяву заступника міністра фінансів РФ Олексій Лавров.

"Резервний фонд, наскільки пам'ятаю, за наступний рік буде використаний", - сказав він. При цьому Лавров додав, що коли цей фонд буде вичерпано, фінансування дефіциту може початися з Фонду національного добробуту (ФНБ).

У липні інший заступник міністра фінансів РФ Олексій Мойсеєв, в інтерв'ю "Російській газеті" заявляв, що міністерство не планує доводити Резервний фонд і ФНБ до повного вичерпання.

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Мінфін РФ в серпні після двомісячної перерви відновив витрачання коштів Резервного фонду, направивши на фінансування дефіциту бюджету 390 мільярдів рублів, таким чином, обсяг Резервного фонду за минулий місяць скоротився в рублях на 18% - до 2,1 трильйона рублів, а в доларах знизився на 15,7% - до 32,2 мільярда доларів.