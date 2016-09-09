У Нацбанку розповіли, завдяки чому в Україні знижуються ціни

Дефляцію в серпні, як і у попередньому місяці, забезпечили зниження базового індексу споживчих цін і здешевлення сирих продовольчих товарів, повідомляється на сайті Національного банку України.

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НБУ нагадав, що в серпні 2016 року споживчі ціни знижувалися третій місяць поспіль. Дефляція в місячному вимірі становила 0,3%, у річному вимірі споживча інфляція прискорилася до 8,4%.

«Поточна динаміка інфляції у річному вимірі була очікуваною і відповідала нашим прогнозам, що передбачає повернення цього показника до 12% на кінець 2016 року», - йдеться у повідомленні.

Водночас регулятор зазначив, що базова інфляція в річному вимірі продовжувала знижуватися (до 7,4%), що свідчить про подальше ослаблення інфляційного тиску, зумовленого зміцненням курсу гривні в березні-липні, поліпшенням інфляційних очікувань і стриманим попитом.

Дефляцію в серпні порівняно з липнем забезпечили зниження базового ІСЦ і подальше здешевлення сирих продовольчих товарів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в серпні порівняно з липнем зафіксована дефляція (зниження споживчих цін) на 0,3%. У річному вимірі, до серпня 2015 року, інфляція в серпні 2016 року прискорилася до 8,4% після 7,9%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-серпні споживчі ціни в Україні зросли на 4,5%.