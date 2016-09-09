Pokemon GO зібрала $500 мільйонів виручки у рекордно короткий термін

Гра Pokemon GO встановила абсолютний рекорд по швидкості збору коштів зі своїх фанатів, повідомляє РБК. Сама гра завантажується і встановлюється на смартфони безкоштовно, однак додаткові предмети, які полегшують гру (приманки для покемонів, покеболи, за допомогою яких їх можна зловити, інкубатори для яєць тощо), можна придбати за гроші. За 60 днів після запуску гравці зі всього світу витратили на них в Google Play і iOS App Store $500 млн, повідомляють аналітики компанії App Annie.

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Попередньому лідеру, грі Candy Crush Saga від компанії Activision Blizzard, на те, щоб зібрати з гравців $500 млн, знадобилося близько семи місяців. А два інших хіти (Puzzle & Dragons і Clash of Clans) досягли цієї позначки лише через 400 з гаком днів.

У звіті App Annie підкреслюється, що рекордний результат Pokemon GO підтвердив прогноз аналітиків, які передбачили, що ще до кінця 2016 року виручка гри перевищить $1 млрд.

Експерти також нагадують, що збори з гравців - не єдине джерело доходу для розробника Pokemon GO компанії Niantic. Про співпрацю з компанією раніше оголосив японський підрозділ McDonalds, а на початку вересня стало відомо, що у покестопа (точки роздач покеболів та інших корисних предметів) і тренувальні центри (місця проведення командних ігор) перетворяться в 3700 офісів японського стільникового оператора SoftBank.

Раніше повідомлялося, що в найближчі два роки Apple може заробити на покупках, які роблять в App Store гравці в Pokemon GO, близько $3 млрд.