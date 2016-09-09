У Білорусі вперше за 7 років зафіксована дефляція
Вперше з 2009 року в Білорусі відбулося зниження індексу цін на товари і послуги.
За даними Белстату, в серпні 2016 року індекс цін щодо грудня 2015-го зріс на 7,6%, а порівняно з липнем знизився на 0,1%.
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Останній раз дефляція в Білорусі спостерігалася в серпні 2009 року, коли ціни знизилися на 0,2%, повідомляє БелаПАН.
Ціни на продовольчі товари в серпні поточного року порівняно з липнем знизилися в середньому на 0,5% (з початку року — зросли на 5,3%). Непродовольчі товари подорожчали на 0,3% (6,5%), послуги — на 0,01% (15,2%).
За недавнім прогнозом Євразійського банку розвитку (ЄАБР), інфляція за підсумками 2016 року в Білорусі становитиме 12,6%. До 2020 року уряд планує знизити інфляцію до 5%.
Незалежні експерти прогнозують зниження цін на непродовольчі товари слідом за зменшенням реальних доходів населення.