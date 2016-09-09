НБУ опустив офіційний курс гривні до долара

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2667.4886 (9 вересня – 2663.7804)

100 EUR – 3005.7262 (9 вересня – 3009.0063)

10 RUR – 4.1574 (9 вересня – 4.1639)

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У п'ятницю, 9 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,66/26,70 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Таким чином, у порівнянні з рівнем відкриття торгів є національна валюта знизилася до долара США на 5 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 29,9740/30,0160 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4130/0,4140 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,6749 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 498 угод на суму 326,13 млн дол.