Палиця вимагає призначити нового начальника Волинської митниці

20:21, 09 вересня 2016
Фінанси
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Волинь вже 5 місяців позбавлена надходжень з митниці і втратила через це близько 200 мільйонів гривень.

УНИАН

Про це заявив голова Волинської обласної ради Ігор Палиця під час позачергової сесії облради 8 вересня.

На думку голови облради, така ситуація пов'язана з тим, що виконуючий обов'язки начальника Волинської митниці Олександр Шавлак, якого перевели з Чернігівської митниці, не забезпечує належної роботи.

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«Як ви думаєте, за що звільнили попереднього керівника Волинської митниці? Він розповідав, що возив у Київ 600 тисяч доларів, а від нього вимагали мільйон. Я готовий підтвердити цю інформацію, якщо мене викличуть на допит. Поставили Шавлака, який, за даними ГФС, був переведений з Чернігівської митниці, де виявлено контрабанду сигарет. Продукцію Гродненської тютюнової фабрики ввозили з російської сторони, а офіційно нібито заходили порожні автомобілі. Шавлак за всім цим стояв, а сьогодні покриває контрабанду тут. Нам не важливо, 600 тисяч доларів чи мільйон він возить у столицю. Наша область втратила 200 мільйонів, і він за це повинен відповідати», – заявив Палиця.

Голова облради звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням призначити нового керівника Волинської митниці.

За словами Палиці, прем'єр пообіцяв, що через 10 днів призначать «адекватну людину», яка буде звітувати про свою роботу перед облрадою.

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