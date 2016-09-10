Загальні втрати економіки Куби від ембарго США склали $125,9 мільярдів

Про це ООН заявив голова МЗС країни Бруно Родрігес на початку традиційної кампанії за скасування санкцій, передає РБК з посиланням на Reuters.

За його словами, за період з квітня по березень 2015-2016 року втрати від ембарго склали $4,6 млрд.

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«Блокада, введена Сполученими Штатами на Кубі зберігається», — заявив Родрігес і додав, що «блокада є основною причиною проблем економіки і перешкодою на шляху розвитку».

У 2010 року Родрігес оцінював втрати в $751 млрд. «Якщо брати в розрахунок знецінення долара по відношенню до золота на світовому ринку, в 30 разів з 1961 по 2009 рік, то економічні втрати Куби через блокаду станом на грудень 2009 року становлять 751 мільярд 363 мільйони доларів, і цей показник найбільш близький до реальності», — казав він тоді.

До цього Гавана оцінювала загальний збиток кубинській економіці від ембарго $96 млрд.