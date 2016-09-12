Китай знову ослабив курс юаня до долара

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни знизив у понеділок курс юаня до долара на 0,33%, повідомляє Росбалт.

"Регулятор встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,6908, що на 224 пункту більше фіксингу минулої п'ятниці, коли курс становив 6,6684", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав рости. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів. У серпні минулого року Народний банк Китаю різко послабив курс юаня до долара, що потрясло світові фондові ринки. Пізніше китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня.

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"Курс китайської валюти близький до оновлення мінімуму за 6 років: 19 липня поточного року він опускався нижче рівня жовтня 2010 року до 6,6971 юаня за долар. При цьому влада КНР неодноразово заявляли, що підстав для довгострокової девальвації немає, а реформу механізму формування валютного курсу буде продовжено", - підкреслює видання.

"Належним чином проводячи реформу обмінного курсу юаня, засновану на ринкових засадах, ми продовжимо докладати зусилля, щоб зробити юань міжнародною валютою і продовжити інтернаціоналізацію фінансового сектора Китаю", - підкреслив, зокрема, голова КНР Сі Цзіньпін, виступаючи на саміті "діловий двадцятки" (B20), що проходив у Ханчжоу напередодні зустрічі "Групи двадцяти" (4-5 вересня).