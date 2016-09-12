Кабмін цього тижня внесе до Ради проект держбюджету на 2017 рік – Гройсман

Кабінет міністрів України поточного тижня внесе на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік, як того вимагає Конституція і Бюджетний кодекс.

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у своєму зверненні в соціальній мережі Facebook.

"Цього тижня уряд внесе до парламенту бюджет на 2017 рік. Зробимо це чи не вперше вчасно. Ми готові до дискусій про те, яким повинен бути бюджет 2017 року. Ми внесемо чесний бюджет – зрозумілий, за видатками і доходами. Це буде план дій на наступний рік", – пише Гройсман.

Прем'єр підкреслив, що в документі визначено пріоритети і закладені стимули зростання національної економіки, збережений процес децентралізації, передбачено фінансування будівництва доріг, програм підтримки аграріїв та вчителів.

"Настав час дивитися в очі проблем і шукати вирішення цих проблем, – написав глава уряду. – Я вірю в те, що дискусія, яка буде навколо бюджету, дасть можливість збалансувати бюджет таким чином, щоб ми мали розвиток у 2017 році. Ми повинні оцінювати свої сили і мати віру в те, як ми будемо жити завтра".

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Раніше в уряді зазначили, що проект державного бюджету України на 2017 рік уряд закладає нові принципи економічної політики, які повинні залишатися незмінними протягом 5 років. Кабмін також розраховує, що парламент зможе виконати свою частину роботи і прийняти "чесний бюджет з інвестиційною складовою для економічного зростання".

У червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП в 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 гривні за долар.

Як очікується, проект держбюджету має бути внесений не пізніше 15 вересня.