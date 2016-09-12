Нацбанк може знизити облікову ставку до 15% - експерти

Національний банк України цього тижня, 15 вересня, може символічно, на 0,5 п. п. або до 15% річних, знизити облікову ставку або залишити її без змін.

Таку думку висловили опитані УНІАН експерти, коментуючи можливий підсумок засідання правління НБУ з питань монетарної політики, яке за графіком відбудеться цього тижня, 15 вересня.

На думку начальника відділу по роботі з борговими цінними паперами на локальних ринках Concorde Capital Юрія Товстенко, Нацбанк продовжить зниження облікової ставки, однак знижуватиме її не так активно, як у попередні місяці.

"Швидше за все, зниження складе 0,5 п. п. - до 15% річних. З одного боку, є позитивні фактори: Міжнародний валютний фонд, швидше за все, надасть новий транш Україні, а інфляція поки що знаходиться в межах цільового рівня НБУ (8,4% в серпні 2016 року до серпня 2015 року при цільовому річному рівні у 12%). Однак варто розуміти, що девальвація, яка спостерігалася в останній місяць, а також зростання інфляції восени в силу зростання тарифів несуть певні ризики", - пояснив експерт.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса також допускає, що Нацбанк може знизити облікову ставку на 0,5 п. п. або до 15% річних, однак, на його думку, більш імовірно, що рівень ставки залишиться колишнім, враховуючи недавні хвилювання на валютному ринку. "Транш МВФ ми отримаємо, хоча, може бути, знову з умовами. Але все одно поки не найкращий час для зниження ставки", - вважає експерт.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 29 липня знизив облікову ставку на 1 п.п. - до 15,5% річних, прийнявши рішення знизити облікову ставку четвертий місяць поспіль.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в серпні порівняно з аналогічним місяцем попереднього року прискорилася до 8,4% після 7,9%, зафіксованих місяцем раніше.

Національний банк України прогнозує споживчу інфляцію в Україні за підсумками 2016 року на рівні 12% плюс/мінус 3 п.п.