Гривня зміцнилася до долара на 6 копійок

У понеділок, 12 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,62/26,64 гривні/долар.

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Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,92/29,95 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4090/0,4100 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,6321 гривні/долар, станом на цю годину укладено 171 угода на суму 70,36 мільйона доларів.