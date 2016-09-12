Росія хоче переконати МВФ відмовити Україні в черговому транші кредиту

Росія голосуватиме проти виділення Україні чергового траншу Міжнародного валютного фонду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр фінансів Росії Антон Силуанов сказав на брифінгу в Москві.

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«Ми сьогодні дамо необхідні розпорядження нашому представникові у Міжнародному валютному фонді про те, що при розгляді питання надання траншу кредиту МВФ Україні ми будемо голосувати проти цього рішення, оскільки вважаємо, що його прийнято у невідповідності з діючими правилами», - сказав Силуанов.

При цьому він висловив сумнів, що РФ зможе заблокувати виділення цього траншу.

«Ми як член МВФ маємо право голосу в цій організації, безумовно, свою позицію будемо висловлювати, будемо відстоювати. Яке в кінцевому рахунку буде прийнято рішення на Раді директорів, мені важко сказати. Безумовно, більшість членів МВФ, можливо, матимуть іншу точку зору. Голос Росії тут не буде визначальним», - додав Силуанов.

Довідка УНІАН. У грудні 2013 року було оформлено борг екс-президента Віктора Януковича перед РФ у вигляді випуску євробондів на 3 млрд доларів з погашенням у грудні 2015 року.

У березні 2015 року Україна почала процес реструктуризації частини боргу, включивши російський борг у периметр боргової операції. Умови реструктуризації були схвалені МВФ.

У листопаді 2015 року Україна завершила процес реструктуризації, випустивши нові державні облігації та деривативи. Росія відмовилася від обміну паперів, вимагаючи кращих умов боргової операції, ніж були надані іншим кредиторам.

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У зв'язку з відмовою РФ від участі у борговій операції Кабінет міністрів України у грудні 2015 року ввів мораторій на виплату за «російським» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді.

Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій був встановлений як безстроковий.

Водночас, у грудні 2015 року МВФ визнав російський борг державним для України, але одночасно пом'якшив свою політику кредитування країн з неоплаченими державним боргом.

У лютому 2016 року Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України, вимагаючи виплати боргу. За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років.

Разом з тим, експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для моментальної виплати боргу, при цьому Україна не відчуватиме проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.

МВФ оновив розклад засідань Ради директорів і вніс питання співпраці з Україною. Як повідомляється на сайті фонду, засідання по Україні відбудеться 14 вересня.

Як очікується, обговорення виконання Україною програм співробітництва дозволить Раді директорів прийняти рішення про виділення нашій країні чергового - третього за рахунком за програмою ЕFF - кредитного траншу. Обсяг виділених коштів є предметом обговорення.

За всю історію відносин з МВФ Україна мала кілька програм співробітництва з фондом, проте більшість з них зупинялися на етапі отримання другого кредитного траншу.

Поточна програма була прийнята в березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. У 2015 році Україна отримала два транші загальним обсягом 6,7 млрд дол. і очікувала отримати третій у розмірі 1,7 млрд дол., проте в силу політичних подій осені 2015 року та зими 2016 року, які призвели до зміни уряду, доля третього кредитного траншу і виконання всієї програми співробітництва в цілому опинилися під загрозою зриву.

Відносини з фондом активізувалися в травні-червні поточного року. У Києві розраховували, що рішення щодо третього кредитного траншу для України Рада директорів МВФ ухвалить вже в липні, проте цього не сталося.

Українське питання залишалося невирішеним аж до кінця серпня через традиційні канікули у МВФ. На початку вересня глава Департаменту зовнішніх зв'язків Джеррі Райс повідомив, що Україна залишається на порядку денному роботи фонду, та рішення за програмою співпраці буде прийнято у другій половині вересня.

Ввечері 7 вересня президент України Петро Порошенко повідомив, що мав розмову з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, після якої Рада директорів фонду визначила дату засідання по Україні - воно відбудеться 14 вересня.