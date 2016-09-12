Росія не проти домовитися з Україною щодо "боргу Януковича" до суду

Розгляд позову Росії щодо боргу екс-президента Віктора Януковича розпочнеться у Високому суді Лондона на початку 2017 року.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр фінансів Росії Антон Силуанов сказав на брифінгу в Москві.

«Звичайно, ми зараз будемо відстоювати свої інтереси в судовому порядку. Власне, вже подали позов. На початку наступного року, 17 січня, розпочнеться розгляд цього позову у Високому суді Лондона», - повідомив Силуанов.

Він переконаний, що у РФ достатньо аргументів для того, щоб розраховувати на «об'єктивний розгляд».

Водночас, Силуанов заявив, що Росія готова на досудові домовленості з Україною щодо цього кредиту.

«Ми будемо готові розглядати питання про досудові домовленості. За умови, що пропозиції української сторони будуть суттєво відрізнятися від тих пропозицій, на які були згодні комерційні кредитори. Ми не зможемо домовитися, якщо українська сторона займе ту саму позицію», - додав міністр.

Довідка УНІАН. У грудні 2013 року було оформлено борг екс-президента Віктора Януковича перед РФ у вигляді випуску євробондів на 3 млрд доларів з погашенням у грудні 2015 року.

У березні 2015 року Україна почала процес реструктуризації частини боргу, включивши російський борг у периметр боргової операції. Умови реструктуризації були схвалені МВФ.

У листопаді 2015 року Україна завершила процес реструктуризації, випустивши нові державні облігації та деривативи. Росія відмовилася від обміну паперів, вимагаючи кращих умов боргової операції, ніж були надані іншим кредиторам.

У зв'язку з відмовою РФ від участі у борговій операції Кабінет міністрів України у грудні 2015 року ввів мораторій на виплату за «російським» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді.

Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій був встановлений як безстроковий.

Водночас, у грудні 2015 року МВФ визнав російський борг державним для України, але одночасно пом'якшив свою політику кредитування країн з неоплаченими державним боргом.

У лютому 2016 року Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України, вимагаючи виплати боргу. За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років.

Разом з тим, експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для моментальної виплати боргу, при цьому Україна не відчуватиме проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.