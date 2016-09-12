Грошова база в Україні зросла майже на 3 мільярди гривень

Обсяг грошової бази в Україні в серпні порівняно з липнем зріс на 2,980 млрд грн, або на 0,8% – до 357,646 млрд грн.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази зріс на 21,646 млрд грн або на 6,4%.

Обсяг готівки поза банками знизився на 1,1% в серпні, але при цьому зріс на 2,4% - з початку року - до 289,516 млрд грн.

Грошовий агрегат М3 (монетарна маса) зріс на 0,3% у серпні й на 5,4% з початку року - до 1,047 трлн грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в липні порівняно з червнем зріс на 0,6% – до 354,665 млрд грн.

Обсяг грошової бази в Україні в 2015 році зріс на 0,8% – до 336 млрд грн.Обсяг грошової бази в Україні в серпні порівняно з липнем зріс на 2,980 млрд грн, або на 0,8% – до 357,646 млрд грн.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази зріс на 21,646 млрд грн або на 6,4%.

Обсяг готівки поза банками знизився на 1,1% в серпні, але при цьому зріс на 2,4% - з початку року - до 289,516 млрд грн.

Грошовий агрегат М3 (монетарна маса) зріс на 0,3% у серпні й на 5,4% з початку року - до 1,047 трлн грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в липні порівняно з червнем зріс на 0,6% – до 354,665 млрд грн.

Обсяг грошової бази в Україні в 2015 році зріс на 0,8% – до 336 млрд грн.