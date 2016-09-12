Фонд гарантування попросив у Мінфіну майже 8 мільярдів гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Міністерства фінансів України із заявою про отримання фінансування на 7,9 млрд грн.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, заявка є плановою і відповідає бюджету фонду на поточний рік, при цьому кошти будуть надходити траншами по мірі необхідності або за умови настання дефіциту коштів при ухваленні Національним банком рішень про визнання неплатоспроможними нових банків, та в обсягах, які забезпечать безперебійну виплату гарантованої суми відшкодування вкладникам цих банків.

«На сьогоднішній день фонд має кошти для здійснення поточних виплат вкладникам неплатоспроможних банків. Однак, якщо кількість неплатоспроможних банків до кінця поточного року збільшиться, фонд не виключає можливості виникнення дефіциту коштів. Для його недопущення фонд звернувся за додатковим фінансуванням Міністерство фінансів України на суму 7,9 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що бюджетом України на 2016 рік передбачено 16 млрд грн на фінансування фонду, при цьому дана сума може бути збільшена за необхідності.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2016 року становив 6,586 млрд грн, що на 872 млн грн, або на 11,7%, менше за показник на 1 серпня. З початку року обсяг фінансових ресурсів фонду скоротився більш ніж у 2 рази.

В процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 - 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 15 фінустанов.