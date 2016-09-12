Голова Мінфіну назвав бюджет-2016 нереалістичним і анонсував скорочення витрат

Міністерство фінансів України вважає високими фіскальні ризики виконання державного бюджету на 2016 рік і не виключає скорочення видатків через відтермінування з кредитуванням, невиконання програми приватизації та сповільнення відновлення економіки.

Про це в інтерв'ю інформаційному агентству Bloomberg сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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«Українському уряду потрібно скоротити витрати, щоб виконати вимоги кредиторів, - цитує агентство Данилюка. - У нас був нереалістичний бюджет 2016 року. У нас великі фіскальні ризики, і я працюю щодня, щоб скоротити їх».

При цьому Данилюк відмовився назвати сфери, фінансування яких може бути скорочене.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку України, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-липня поточного року становив 22,884 млрд грн проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 15,392 млрд грн. Дефіцит державного бюджету України в січні-липні становив 49,945 млрд грн, що в 22 рази більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 2,268 млрд грн. Доходи держбюджету за 7 місяців становили 301,300 млрд грн, видатки – 349,996 млрд грн.

У той же час, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше зазначав, що уряд не бачить підстав для секвестру державного бюджету на 2016 рік, оскільки країна має достатній ресурс для виконання соціальних зобов'язань.