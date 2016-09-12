Збігає термін дії валютних обмежень: банкіри прогнозують, що НБУ продовжить їх ще на 3 місяці

Національний банк України цього тижня продовжить основні адміністративні обмеження на валютному ринку ще на 3 місяці.

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До такого висновку прийшли опитані УНІАН експерти, коментуючи ймовірність продовження або пом'якшення обмежень, встановлених постановою НБУ №342, яка чинна до 14 вересня включно.

«Ми очікуємо, що НБУ продовжить валютні обмеження ще на 3 місяці, що пов'язано з коливаннями курсу гривні, які спостерігаються на ринку з початку серпня», - прогнозує виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

Вона зазначила, що не останню роль в цьому зіграли недавній дозвіл НБУ купувати валюту на виплату дивідендів та збільшення терміну продажу валютної виручки з 90 до 120 днів.

«Як результат, експортери не поспішали продавати валюту, що також тиснуло на курс. Дані послаблення НБУ прийняті на початку і в середині літа. За два місяці для виплати дивідендів банки в цілому викупили 234 млн дол. Щоб підтримати гривню, НБУ довелося виходити на аукціон 7 разів і витратити з міжнародних резервів загалом майже 200 млн дол.», - додала Коробкова.

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В даний момент, як підкреслює експерт, скасування обмежень може негативно вплинути на курс гривні в короткостроковій перспективі.

Подібні прогнози і у голови правління UniCredit Bank Тамари Савощенко. «Найімовірніше, обмеження будуть продовжені, суттєвих послаблень очікувати не варто. Можливі тільки деякі, дуже незначні послаблення», - прогнозує вона.

Такої ж думки дотримується і головний аналітик «Альфа-банку» (Україна) Олексій Блінов, який прогнозує, що сильне послаблення валютних обмежень очікувати не варто.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України цього року анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, встановлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

В даний час на ринку продовжує діяти ще ряд обмежень для громадян і бізнесу, включаючи ліміт видачі валютної готівки через касу та банкомати в еквіваленті 100 тис. грн на одного клієнта на добу, ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 12 тис. грн в день, а також обов'язковий продаж 65% валютної виручки і 120-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами.

Вартість гривні до долара з 10 серпня планомірно знижувалась на 5-10 копійок щодня, подолавши позначку 26 грн/дол., після того, як два місяці вона знаходилася в межах 24,7-24,9 грн/дол. Ситуація переломилася після заяви ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду про внесення в розклад засідань Ради директорів Фонду засідання по Україні 14 вересня, і гривня почала зміцнюватися.

Сьогодні, 12 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,60/26,65 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.