Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2663.0711 (12 вересня – 2667.4886)

100 EUR – 2989.5636 (12 вересня – 3005.7262)

10 RUR – 4.0936 (12 вересня – 4.1574)

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У понеділок, 12 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,60/26,65 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Таким чином, у порівнянні з рівнем відкриття торгів національна валюта зміцнилася до долара США на 5 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 29,8390/29,8960 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4090/0,4100 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,6307 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 496 угод на суму 310,38 млн дол.