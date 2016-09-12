Гонтарева назвала умови для скасування валютних обмежень

Україні для подальшої валютної лібералізації необхідні як макроекономічні передумови, так і наявність обмежень для непродуктивного відпливу капіталу через низькоподаткові юрисдикції.

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Згідно з повідомленням на сайті Національного банку України, про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева на зустрічі з керівниками найбільших банків.

За її словами, за підтримки НБУ Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики вже підготував для розгляду в парламенті низку законопроектів, які мають забезпечити в Україні протидію зменшенню податкової бази і переміщенню доходів за кордон із урахуванням міжнародних ініціатив ОЕСР. Також вони передбачають приєднання України до механізму автоматичного обміну інформацією з фіскальними органами інших країн.

«У разі їх ефективного впровадження потреба в адміністративних валютних обмеженнях відпаде, і ми зможемо перейти до нової, більш ліберальної моделі валютного регулювання», - цитуються в повідомленні слова голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Нацбанк здійснив чергові кроки з лібералізації валютного ринку, в тому числі збільшив граничні терміни розрахунків за експортно-імпортними контрактами до 120 із 90 днів, а також удвічі – до 1 млн дол. - підвищив суму розрахунків, понад яку платежі за імпортними контрактами можуть здійснюватися лише із застосуванням акредитивної форми розрахунків.

Кількома тижнями раніше - 8 червня - НБУ ухвалив рішення пом'якшити ряд обмежень на валютному ринку, введених у 2014-2015 роки для стабілізації курсу гривні.

Зокрема, з 9 червня норму обов'язкового продажу виручки для експортерів знижено до 65% із 75%, ліміт купівлі готівкової валюти фізособами підвищено в два рази - до еквівалента 12 тис. грн на день, максимальна сума видачі валютної готівки зросла в два рази - до еквівалента 100 тис. грн на клієнта на добу, а для гривневої готівки ліміт скасовано зовсім.

Також з 13 червня регулятор дозволив виплату дивідендів іноземним інвесторам за 2014-2015 роки за певним графіком.

Крім цього, з 15 червня банки можуть змінювати курс купівлі/продажу валюти впродовж одного операційного дня, а в системі одного банку можна використовувати різні курси.