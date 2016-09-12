Нацбанк підрахував депозити українців: у гривні поменшало

Обсяг депозитів в українських банках у серпні, за оперативними даними, порівняно з липнем у національній валюті зменшився на 2,2% – до 397,338 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) зріс на 0,9%, до 14,028 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року обсяг гривневих депозитів в українських банках зріс на 1,5%, валютних у доларовому еквіваленті – на 5,46%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у липні, за оперативними даними, порівняно з червнем у національній валюті зріс на 0,7% – до 405,887 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – на 0,03%, до 13,884 млрд дол.