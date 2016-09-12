Україна очікує на позитивне рішення МВФ та отримання чергового траншу найближчим часом – міністр фінансів

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, коментуючи сьогоднішню заяву міністра фінансів Російської Федерації Антона Силуанова про те, що РФ голосуватиме проти виділення Україні чергового траншу МВФ, оскільки Київ начебто не виконав всі умови для його отримання.

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Данилюк пояснив, що Рада директорів МВФ приймає рішення більшістю голосів, при цьому Росія має таке саме право голосу, як будь-який інший член Ради.

«На попередніх голосуваннях Росія жодного разу не підтримувала рішення МВФ щодо виділення Україні траншів в рамках діючої програми Розширеного фінансування. Попри це, МВФ двічі приймав ствердні рішення, і Україна вже отримала два транші в рамках програми МВФ», - підкреслив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, МВФ оновив розклад засідань Ради директорів, згідно з яким засідання по Україні відбудеться 14 вересня. Очікується обговорення виконання Україною програм співробітництва та прийняття рішення про виділення нашій країні чергового - третього за рахунком за програмою ЕFF - кредитного траншу. Обсяг виділених коштів є предметом обговорення.

Поточна програма була прийнята в березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. У 2015 році Україна отримала два транші загальним обсягом 6,7 млрд дол. і очікувала отримати третій у розмірі 1,7 млрд дол., проте в силу політичних подій осені 2015 року та зими 2016 року, які призвели до зміни уряду, доля третього кредитного траншу і виконання всієї програми співробітництва в цілому опинилися під загрозою зриву.

Українське питання залишалося невирішеним аж до кінця серпня через традиційні канікули у МВФ. На початку вересня глава Департаменту зовнішніх зв'язків Джеррі Райс повідомив, що Україна залишається на порядку денному роботи фонду, та рішення за програмою співпраці буде прийнято у другій половині вересня.

Ввечері 7 вересня президент України Петро Порошенко повідомив, що мав розмову з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, після якої Рада директорів фонду визначила дату засідання по Україні.