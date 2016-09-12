Україна готова до переговорів з РФ щодо "кредиту Януковича", проте готується до суду у Лондоні – міністр фінансів
Україна відповідно до поточної програми з МВФ щодо "добросовісного" проведення переговорів з Росією готова вступити у подальші переговори щодо можливого розв'язання спору за кредитом на 3 млрд дол., отриманим у грудні 2013 року за домовленістю між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.
Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, коментуючи сьогоднішню заяву міністра фінансів Російської Федерації Антона Силуанова про те, що розгляд позову Росії щодо боргу екс-президента Віктора Януковича розпочнеться у Високому суді Лондона на початку 2017 року, при цьому Росія готова на досудові домовленості з Україною щодо цього кредиту.
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"Незважаючи на те, що Україна в цілому залишається відкритою для можливості мирного врегулювання спору, якщо для цього буде знайдено прийнятні підстави. Україна впевнена у своїй правовій позиції та зосереджена на підготовці до слухання, запланованого на січень 2017 року", - зазначив Данилюк.
Міністр нагадав, що позиція України чітко викладена у запереченнях проти позову РФ, поданих Україною 27 травня 2016 року в рамках провадження, що наразі триває в англійському суді, та підкреслив, що наша країна неухильно дотримується цієї позиції.
"Будь-які такі переговори, які можуть відбутися у відповідний час, наприклад, під час майбутніх зустрічей з МВФ протягом тижня, що починається 3 жовтня 2016 року, жодним чином не зашкоджують позиції України у зазначеному судовому провадженні", - підкреслив Данилюк.
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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року було оформлено борг екс-президента Віктора Януковича перед РФ у вигляді випуску євробондів на 3 млрд доларів з погашенням у грудні 2015 року.
У березні 2015 року Україна почала процес реструктуризації частини боргу, включивши російський борг у периметр боргової операції. Умови реструктуризації були схвалені МВФ.
У листопаді 2015 року Україна завершила процес реструктуризації, випустивши нові державні облігації та деривативи. Росія відмовилася від обміну паперів, вимагаючи кращих умов боргової операції, ніж були надані іншим кредиторам.
У зв'язку з відмовою РФ від участі у борговій операції Кабінет міністрів України у грудні 2015 року ввів мораторій на виплату за «російським» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді.
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Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій був встановлений як безстроковий.
Водночас, у грудні 2015 року МВФ визнав російський борг державним для України, але одночасно пом'якшив свою політику кредитування країн з неоплаченими державним боргом.
У лютому 2016 року Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України, вимагаючи виплати боргу. За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років.
Разом з тим, експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для моментальної виплати боргу, при цьому Україна не відчуватиме проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.