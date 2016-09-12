Україна готова до переговорів з РФ щодо "кредиту Януковича", проте готується до суду у Лондоні – міністр фінансів

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, коментуючи сьогоднішню заяву міністра фінансів Російської Федерації Антона Силуанова про те, що розгляд позову Росії щодо боргу екс-президента Віктора Януковича розпочнеться у Високому суді Лондона на початку 2017 року, при цьому Росія готова на досудові домовленості з Україною щодо цього кредиту.

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"Незважаючи на те, що Україна в цілому залишається відкритою для можливості мирного врегулювання спору, якщо для цього буде знайдено прийнятні підстави. Україна впевнена у своїй правовій позиції та зосереджена на підготовці до слухання, запланованого на січень 2017 року", - зазначив Данилюк.

Міністр нагадав, що позиція України чітко викладена у запереченнях проти позову РФ, поданих Україною 27 травня 2016 року в рамках провадження, що наразі триває в англійському суді, та підкреслив, що наша країна неухильно дотримується цієї позиції.

"Будь-які такі переговори, які можуть відбутися у відповідний час, наприклад, під час майбутніх зустрічей з МВФ протягом тижня, що починається 3 жовтня 2016 року, жодним чином не зашкоджують позиції України у зазначеному судовому провадженні", - підкреслив Данилюк.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року було оформлено борг екс-президента Віктора Януковича перед РФ у вигляді випуску євробондів на 3 млрд доларів з погашенням у грудні 2015 року.

У березні 2015 року Україна почала процес реструктуризації частини боргу, включивши російський борг у периметр боргової операції. Умови реструктуризації були схвалені МВФ.

У листопаді 2015 року Україна завершила процес реструктуризації, випустивши нові державні облігації та деривативи. Росія відмовилася від обміну паперів, вимагаючи кращих умов боргової операції, ніж були надані іншим кредиторам.

У зв'язку з відмовою РФ від участі у борговій операції Кабінет міністрів України у грудні 2015 року ввів мораторій на виплату за «російським» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді.

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Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій був встановлений як безстроковий.

Водночас, у грудні 2015 року МВФ визнав російський борг державним для України, але одночасно пом'якшив свою політику кредитування країн з неоплаченими державним боргом.

У лютому 2016 року Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України, вимагаючи виплати боргу. За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років.

Разом з тим, експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для моментальної виплати боргу, при цьому Україна не відчуватиме проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.