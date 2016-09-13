Експерти оцінили обіг чорного валютного ринку в Україні в $1 мільярд щомісяця

Реалістичний щомісячний обіг чорного валютного ринку в Україні становить близько 1 млрд дол., що в 16 разів вище за показники офіційної статистики валютообмінних операцій.

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Такими оцінками поділився асоційований експерт Центру економічної стратегії Олександр Жолудь у ході круглого столу в Києві, посилаючись на оцінки, проведені центром математичними методами.

«Реалістичний обіг готівкового ринку обміну валюти оцінюється в 1 млрд дол. на місяць. Це менше, ніж до кризи, але в 16 разів перевищує офіційну статистику», - сказав Жолудь.

За його словами, при розрахунку використовувалися дві моделі, перша з яких базується на порівнянні номінальних доходів населення і приросту готівки в обігу, друга – на порівнянні обмінних курсів і ставок за банківськими депозитами.

Ключовою причиною такого явища, крім існуючих обмежень на легальному валютному ринку, експерт назвав недовіру до банківської системи України.

Як зазначила заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії Марія Репко, чорний валютний ринок сприяє розвитку тіньової економіки, яка порівняно з показником в 35% ВВП у 2013 році, за оцінками Мінекономрозвитку, зросла до 41% ВВП у 2015 році.

«Те, що чорний ринок існує, сприяє якимось іншим злочинам. Наприклад, простіше відмивати гроші, коли чорний ринок є, ніж коли його немає. А для банківської системи це означає недоотримання прибутку, тому що весь оборот чорного ринку відбувається поза банківською системою», - додала Репко, оцінивши недоотриманий прибуток банківської системи в 200 млн доларів.

У свою чергу заступник голови Національного банку України Олег Чурій відзначив ряд недоліків у методиці оцінки обсягів тіньового валютного ринку в Україні, однак у цілому погодився з оцінками експертів. «Наші макроекономісти зараз вивчають це дослідження, і я не можу сказати, що ми з ним не згодні. Ми вітаємо те, що на сьогодні у нас є таке незалежне дослідження. Я думаю, воно буде корисним фахівцям Національного банку для додаткового розуміння, як працює чорний ринок», - сказав Чурій.

Раніше він заявив, що Нацбанк підтримує ініціативу скасувати сплату збору з купівлі валюти, щоб знизити обіг тіньового ринку, при цьому відповідний пункт внесено до меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, обов'язковий пенсійний збір з купівлі валюти в готівковій та безготівковій формах за ставкою 0,5% був запроваджений для юридичних і фізичних осіб у 2014 році Законом України «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні».

На початку 2015 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодекс України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» ставку збору було підвищено до 2%, при цьому юридичні особи та операції з купівлі безготівкової валюти були звільнені від сплати збору.

За оцінками банкірів, існування збору провокує зростання тіньового валютного ринку, обсяг якого вже досяг 50%, що створює додатковий девальваційний тиск на гривню і ускладнює механізм функціонування офіційного валютного ринку в країні.

У червні група депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект, що пропонує скасувати сплату пенсійного збору з купівлі готівкової валюти фізичними особами і паспортизацію валютообмінних операцій (№4741).