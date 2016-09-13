НБУ очікує цього року двох траншів від МВФ на $2,3 мільярда – $1 мільярд у вересні

Національний банк України очікує отримання третього траншу на 1 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду, який планує проведення засідання щодо співпраці з Україною 14 вересня, вже у другій декаді вересня.

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Про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови НБУ Олег Чурій.

«Це еквівалент в СДР, там 1 мільярд доларів. Гроші приходять зазвичай після рішення Ради упродовж 2-3 днів, тобто дуже швидко. Якщо рішення буде позитивним, ми отримаємо не те що до кінця вересня, а вже у другій декаді», - сказав Чурій.

За його словами, слідом за траншем від МВФ Україна отримає 1 млрд дол. держгарантій від уряду США та 600 млн від Єврокомісії, які також прив'язані до програми з МВФ.

Всього цього року Нацбанк прогнозує отримання двох траншів від МВФ на 2,3 млрд дол.

«1 млрд дол. - це за цим траншем, а якщо ми продовжимо співпрацю з МВФ, як за нашими прогнозами, ми отримаємо ще один транш – то це 1,3 млрд ще додатково. Тобто, всього 2,3 до кінця року», - сказав Чурій.

Як повідомляв УНІАН, МВФ оновив розклад засідань Ради директорів, згідно з яким засідання щодо України відбудеться 14 вересня. Очікується обговорення виконання Україною програм співробітництва і прийняття рішення про виділення нашій країні чергового - третього за рахунком за програмою ЕFF - кредитного траншу. Обсяг виділених коштів є предметом обговорення.

Поточну програму була прийнято в березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. У 2015 році Україна отримала два транші загальним обсягом 6,7 млрд дол. і очікувала отримати третій у розмірі 1,7 млрд дол., проте через політичні події осені 2015 і зими 2016 року, які призвели до зміни уряду, доля третього кредитного траншу і виконання всієї програми співробітництва в цілому опинилися під загрозою зриву.

Українське питання залишалося невирішеним аж до кінця серпня через традиційні канікули у МВФ. На початку вересня голова Департаменту зовнішніх зв'язків Джеррі Райс повідомив, що Україна залишається на порядку денному роботи Фонду, і рішення за програмою співробітництва буде ухвалено у другій половині вересня.

Увечері 7 вересня президент України Петро Порошенко повідомив, що мав розмову з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, після якої Рада директорів Фонду визначила дату засідання щодо України.