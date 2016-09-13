В НБУ підтримують скасування пенсійного збору з купівлі валюти

Скасування 2% пенсійного збору з купівлі готівкової валюти знизить обіг тіньового ринку в Україні.

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Таку думку висловив заступник голови Національного банку України Олег Чурій під час круглого столу в Києві.

Чиновник повідомив, що НБУ підтримує ініціативу скасувати сплату збору з купівлі валюти. «Щоб знизити обіг тіньового ринку, є сенс його (пенсійний збір) скасувати, і цей пункт - про скасування 2% - внесений в меморандум з Міжнародним валютним фондом», - сказав Чурій.

При цьому він зазначив, що скасування пенсійного збору з купівлі валюти є лише одним із цілої низки кроків, необхідних для детінізації валютного ринку в Україні та зниження доларизації економіки.

«Багато країн проходили дедоларизацію економіки, і це зайняло у них десятки років. В Україні тіньова економіка й доларизація економіки понад 25 років, скільки наша країна існує. Тому ми повинні йти цим шляхом – скасування пенсійного збору – це, безумовно, важливий крок, але цей крок дуже маленький», - додав Чурій.

Серед необхідних структурних перетворень він виділив макроекономічну стабілізацію і перехід до інфляційного таргетування, що вже робить Національний банк, а також реформи правоохоронної та судової систем.

Нагадаємо, експерти оцінюють реалістичний щомісячний обіг чорного валютного ринку в Україні в 1 млрд дол. , що в 16 разів вище за показники офіційної статистики валютообмінних операцій.

Як повідомляв УНІАН, обов'язковий пенсійний збір із купівлі валюти в готівковій та безготівковій формах за ставкою 0,5% був запроваджений для юридичних і фізичних осіб у 2014 році Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні».

На початку 2015 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» ставку збору було підвищено до 2%, при цьому юридичні особи та операції з купівлі безготівкової валюти були звільнені від сплати збору.

За оцінками асоціації «Український кредитно-банківський союз», існування збору провокує зростання тіньового валютного ринку, обсяг якого вже досяг 50%, що створює додатковий девальваційний тиск на гривню й ускладнює механізм функціонування офіційного валютного ринку в країні.

У червні група депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроект, що пропонує скасувати сплату пенсійного збору з купівлі готівкової валюти фізичними особами та паспортизацію валютообмінних операцій (№4741).