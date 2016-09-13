Чиновники подали вже 195 електронних декларацій - НАЗК

Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Наразі маємо 1908 користувачів та 195 внесених до Реєстру декларацій. Це 111 щорічних декларацій (за 2015 р.), 27 повідомлень про зміни в майновому стані, 51 декларація держслужбовців перед звільненням та 6 декларацій, поданих суб’єктами декларування, які є кандидатами на посади", - повідомила Корчак.

За її словами, більшість декларантів – начальники й заступники відділів, керівники апаратів, судді й прокурори.

Водночас Корчак зазначила, що у Реєстрі досі немає декларацій високопосадовців: президента, глави уряду, народних депутатів, міністрів.

"Єдиним, хто наразі публічно відзвітував про свої доходи, є заступник міністра енергетики та вугільної промисловості. Також у Реєстрі зафіксована інформація про зміни в майновому стані одного з депутатів Верховної Ради України", - додала Корчак.

Як повідомляв УНІАН, систему е-декларування запустили відповідно до закону "Про запобігання корупції" опівночі 1 вересня.

З 1 вересня розширені електронні декларації протягом 60 днів повинні подати чиновники, які обіймають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент та прем'єр-міністр з радниками і помічниками, члени Кабміну, заступники міністрів, члени Нацкомісії і Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна та НБУ й їхні заступники, народні депутати, державні службовці категорії "А" або "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу.