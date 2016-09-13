У Британії запустили в обіг першу пластикову банкноту (фото, відео)

Банк Англії оголосив про вихід в обіг першої пластикової банкноти номіналом 5 фунтів стерлінгів, на зворотному боці якої зображено портрет колишнього прем'єр-міністра Великобританії Уїнстона Черчилля.

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«Ми надрукували 440 млн нових «п'ятірок», з сьогоднішнього дня вони будуть у безлічі банкоматів та відділеннях банків по всьому Сполученому королівству. Ви зустрінетеся з новою банкнотою в найближчі дні або тижні», — йдеться в повідомленні Банку Англії, передає РБК.

Перевагами нової банкноти з тонкого гнучкого пластику названі її підвищена міцність (за розрахунками експертів, пластикова «п'ятірка» зможе перебувати в обігу як мінімум в 2,5 раза довше за паперову) та складність підробки.

Паперові банкноти номіналом £5 будуть прийматися до всіх платежів до 5 травня 2017 року, після чого їх виведуть з обігу й обміняти можна буде тільки у відділеннях Банку Англії.

Наступного року Банк Англії планує випустити пластикову банкноту в 10 фунтів з зображенням письменниці Джейн Остін, а до 2020 року — пластикову банкноту в 20 фунтів з портретом живописця Вільяма Тернера.

Раніше полімерні банкноти були випущені в обіг більш ніж у 20 країнах світу — Австралії (з 1988 року), Брунеї (1996), Вануату (2010), В'єтнамі (2001), Гватемалі (2007), Гондурасі (2010), Гонконгу (2007), Домініканській Республіці (2010), Ізраїлі (2008), Канаді (2011), Коста-Ріці (2011), Маврикії (2013), Малайзії (1998), Мексиці (2002), Мозамбіку (2011), Нігерії (2007), Нікарагуа (2009), Нової Зеландії (1999), Папуа-Новій Гвінеї (1991), Парагваї (2009), Румунії (1999), Сінгапурі (1991) та Чилі (2004).