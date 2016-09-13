Ситуація на валютному ринку в Україні стабілізувалася – Нацбанк

Ситуація на валютному ринку в Україні стабілізувалася, і надмірний попит на валюту майже повністю закрито, повідомив сьогодні журналістам заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

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«Ми вважаємо, що ситуація на сьогодні стабілізувалася. Той надмірний попит, який виходив на ринок наприкінці серпня – початку вересня, майже повністю закрито за рахунок того, що гривня девальвувала, а також за рахунок згладжування коливань за допомогою інтервенцій, які проводив Національний банк», - сказав Чурій.

За його словами, з кінця серпня регулятор провів 7 інтервенцій, у ході яких продав на ринку близько 200 млн дол. США.

«На сьогодні ситуація стабілізувалася. Ми вважаємо, що найближчим часом зростуть надходження від продажу агропродукції. В серпні місяці був такий сезонний фактор, як зростання попиту на валюту, при цьому валюта від нового врожаю ще не надійшла. Зростання надходжень валюти сприятиме подальшій стабілізації ситуації», - додав Чурій.

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Також він зазначив, що позитивний вплив на валютний ринок матиме й очікуване надходження траншу від Міжнародного валютного фонду, який зазвичай згладжує коливання курсів.

Як повідомляв УНІАН, вартість гривні щодо долара з 10 серпня планомірно знижувалась на 5-10 копійок щодня, подолавши позначку 25 грн/дол., після того, як два місяці вона перебувала в межах 24,7-24,9 грн/дол. Ситуація змінилася на краще після заяви ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду про внесення в розклад засідань Ради директорів Фонду засідання в Україні 14 вересня, і гривня почала зміцнюватися.

Вчора, 12 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,60/26,65 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США, зафіксований у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.