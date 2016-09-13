Гривня зміцнилася на 20 копійок – до 26,45 за долар

У вівторок, 13 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,38/26,45 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів національна валюта зміцнилася щодо долара США на 20 копійок.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 29,6350/29,7140 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4060/0,4080 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,5341 грн/дол., на цю годину укладено 67 угод на суму 27,11 млн дол.