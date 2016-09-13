У Путіна незадоволені, що МВФ змінив правила і може кредитувати Україну без оплати "боргу Януковича"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Москва послідовно виступала і виступає проти модифікації правил виділення нових траншів під конкретні ситуації, під миттєву політичну кон'юнктуру, про що, власне, йдеться у випадку з Україною», - сказав Пєсков.

Читайте такожУкраїна очікує на позитивне рішення МВФ та отримання чергового траншу найближчим часом – міністр фінансів

«В даному разі позиція Кремля не змінилася. Йдеться про суверенний борг України, який підлягає поверненню, але не повертається, з усіма наслідками, що з цього випливають», - додав він.

Довідка УНІАН. У грудні 2013 року було оформлено борг Януковича перед РФ у вигляді випуску євробондів на 3 млрд доларів з погашенням у грудні 2015 року.

У березні 2015 року Україна почала процес реструктуризації частини боргу, включивши російський борг до периметру боргової операції. Умови реструктуризації були схвалені МВФ.

У листопаді 2015 року Україна завершила процес реструктуризації, випустивши нові державні облігації та деривативи. Росія відмовилася від обміну паперів, вимагаючи кращих умов боргової операції, що були надані іншим кредиторам.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції Кабінет міністрів України в грудні 2015 року запровадив мораторій на виплату за «російським» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді.

Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій було встановлено як безстроковий.

Водночас, у грудні 2015 року МВФ визнав російський борг державним для України, але одночасно пом'якшив свою політику кредитування країн з неоплаченим державним боргом.

У лютому 2016 року Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України, вимагаючи виплати боргу. За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років.

Разом з тим, експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для моментальної виплати боргу, при цьому Україна не відчуватиме проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.

МВФ оновив розклад засідань Ради директорів і вніс питання співробітництва з Україною. Як повідомляється на сайті фонду, засідання щодо України відбудеться 14 вересня.

Як очікується, обговорення виконання Україною програм співробітництва дозволить Раді директорів ухвалити рішення про виділення нашій країні чергового - третього за рахунком за програмою ЕFF - кредитного траншу. Обсяг виділених коштів є предметом обговорення.

За всю історію відносин з МВФ Україна мала декілька програм співробітництва з фондом, проте більшість з них зупинялися на етапі отримання другого кредитного траншу.

Поточну програму була прийнято в березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. У 2015 році Україна отримала два транші загальним обсягом 6,7 млрд дол. і очікувала отримати третій у розмірі 1,7 млрд дол., проте через політичні події осені 2015 року і зими 2016 року, що призвели до зміни уряду, доля третього кредитного траншу і виконання всієї програми співробітництва в цілому опинилися під загрозою зриву.

Відносини з фондом активізувалися в травні-червні поточного року. В Києві розраховували, що рішення щодо третього кредитного траншу для України Рада директорів МВФ ухвалить вже в липні, проте цього не сталося.

Українське питання залишалося невирішеним аж до кінця серпня через традиційні канікули у МВФ. На початку вересня глава Департаменту зовнішніх зв'язків Джеррі Райс повідомив, що Україна залишається на порядку денному роботи фонду і рішення за програмою співробітництва буде прийнято у другій половині вересня.

Увечері 7 вересня президент України Петро Порошенко повідомив, що мав розмову з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, після якої Рада директорів фонду визначила дату засідання щодо України.